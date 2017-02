Foto: Reuters

Shapovalov sloeg de bal uit frustratie de tribune in en raakte ook de scheidsrechter. Diskwalificatie was het gevolg. Bekijk hier de beelden.

Edmund had de eerste twee sets van Shapovalov gewonnen en leidde ook in set drie. De Britten treffen in de kwartfinales Frankrijk.

Raar einde

"Het was een raar einde van de wedstrijd", verklaarde Edmund. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."