Kluivert zag PSG zaterdagavond winnen in Dijon (1-3) en keerde diep in de nacht terug in zijn appartement in hartje Parijs. "Ik was half vier thuis, heb nog wel even op bed gelegen, maar moest alweer om half zeven de trein naar Brussel pakken”, zei de voormalig topscorer aller tijden van Oranje. "In België werden Rossana, Shane en ik opgewacht door de rest van de familie”, doelde hij op zijn vader Kenneth, kinderen en aanhang.

Foto: Matty van Wijnbergen

Na de autorit Brussel-Kerkrade en een korte tussenstop om een vlaai te kopen, arriveerde het grote gezelschap rond kwart voor twaalf op het parkeerterrein. Voor Kluivert en zijn vrouw bleken er twee plaatsen in een skybox geregeld, de rest kreeg kaarten voor de ’gewone’ tribune.

Geen VIP-behandeling

"Nee, nee, nee”, bedankte Kluivert vriendelijk voor de VIP-plekken tussen Ajax-directeur Edwin van der Sar en Roda JC-adviseur Nicolas Anelka. "Dit moment willen we met z’n allen beleven.” Waarna ’de Kluivertjes’ allemaal op de eerste ring, enkele meters achter de dug-out van Peter Bosz, plaatsnamen.