"Ik heb prima gespeeld, alleen hier en daar een paar dubbels gemist”, aldus Van Gerwen. Achtereenvolgens werd hij uitgeschakeld door Ritchie Edhouse (derde ronde, 5-6), Steve Beaton (vierde ronde, 2-6) en Peter Wright (kwartfinale, 4-6). "Het is nooit leuk om te verliezen, maar dit zijn slechts opwarmtoernooien. De UK Open Qualifiers zijn niet zo belangrijk als de Premier League en de aankomende toernooien. Al heb ik niet gedaan wat ik wilde.”

Wel is Van Gerwen dankzij zijn plek in de kwartfinale al verzekerd het hoofdtoernooi van het UK Open, dat van 3 tot en met 5 maart in Minehead wordt afgewerkt. Daar is hij direct de titelverdediger.

Lange tijd om te treuren, heeft Mighty Mike sowieso niet. Donderdag staat hem in Nottingham in de tweede speelronde van de prestigieuze Premier League een nieuwe confrontatie met Wright te wachten. "We gaan er weer lekker tegenaan”, kijkt de titelhouder van alle negen majortoernooien vol vertrouwen vooruit.