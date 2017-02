De wereldkampioen op de super-G van 2011 ondervindt te veel last van een scheurtje in een kuitbeen. Volgens de Italiaanse skifederatie heeft de 32-jarige specialist op de snelheidsdisciplines ook meteen een punt gezet achter het seizoen.

Innerhofer liep de kwetsuur op tijdens de wereldbekerwedstrijden van Santa Caterina eind december. Hij skiede desondanks vorige maand naar de tweede plaats op de super-G van Kitzbühel. De skibond noemt dat in een bericht op zijn website een wonder.

Innerhofer volgde het advies op niet mee te doen aan de WK en zich volledig te richten op zijn herstel. "Ik geef niet graag op, maar ik realiseer me dat het te gevaarlijk is met een fractuur van deze aard te skiën. Het risico op nog meer schade is te groot", aldus Innerhofer.