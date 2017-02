Kameroen-aanvaller Christian Bassogog werd uitgeroepen tot Beste Speler.

Traoré verliet gastland Gabon dit weekeinde met de bronzen plak nadat Burkina Faso zaterdag met 1-0 had afgerekend met Ghana.

Foto: AFP

In de halve finale leek het toernooi van de 21-jarige linkspoot op een totaal drama uit te draaien. Traoré miste tegen Egypte de beslissende penalty in de strafschoppenserie, waardoor Burkina Faso de finale misliep. In de groepsfase was hij nog wel trefzeker geweest tegen Guinee-Bissau.

Ajax-trainer Peter Bosz kan zondag in het competitieduel met Sparta Rotterdam waarschijnlijk weer gewoon beschikken over Traoré.

Doelman: Fabrice Ondoa (Kameroen, Gimnastic de Tarragona);

Verdediging: Kara Mbodji (Senegal, Anderlecht), Ahmed Hegazy (Egypte, Al-Ahli), Michael Ngadeu (Kameroen, Slavia Praag);

Middenveld: Charles Kaboré (Burkina Faso, FK Krasnodar), Daniel Amartey (Ghana, Leicester City), Bertrand Traoré (Burkina Faso, Ajax), Christian Atsu (Ghana, Newcastle United), Mohamed Salah (Egtypte, AS Roma);

Aanval: Christian Bassogog (Kameroen, AaB), Junior Kabananga (DR Congo, Astana FK).

Wisselspelers: Essam El Hadary (Egypte, Ismaily SC), Cheikhou Kouyaté (Senegal, West Ham United), Prejuce Nakoulma (Burkina Faso, Nantes), Aristide Bancé (Burkina Faso, ASEC Mimosas), Benjamin Moukandjo (Kameroen, FC Lorient), Zezinho (Guinee-Bissau, Levadiakos), Mbark Boussoufa (Marokko, Al Jazeera)