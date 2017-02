Publieksprijs: stem nu!

Michael van Gerwen kroonde zich tot leider van de Telesport Index met een vlekkeloos optreden bij het WK darts. In Londen pakte de 27-jarige Nederlander voor de tweede keer de wereldtitel.

Voor Ireen Wüst was er voor de vijfde keer een gouden medaille bij de EK allround schaatsen. Sven Kramer veroverde in Thialf zelfs al voor de negende keer die titel. Kai Verbij sloeg toe bij de EK sprint, die voor het eerst werden georganiseerd.

Aan het einde van het jaar mag het publiek uit de 12 maandwinnaars de meest aansprekende sporter van 2016 kiezen.