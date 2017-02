Op het Salzburger vliegveld werden in Hangar-7 niet alleen de Amerikaan Nicky Hayden (35) en de Duitser Stefan Bradl (27) als rijdersduo gepresenteerd. Ook de motorfiets CBR 100RR SP2 Fireblade kreeg de officiële ‘launch’ met nieuwe kleurstelling. De machine is door Honda speciaal voor de superbikecompetitie gehomologeerd en heeft 10 tot 15 pk meer dan het vorige, zes jaar oude model.

Tijdens recente testritten in Jerez en Portimão klaagden de rijders over gebrek aan grip, wat vermoedelijk te maken had dat de elektronica nog niet exact afgestemd was op de nieuwe motorfiets. Hayden bekende dan ook dat er nog heel veel werk te doen is, want 'het niveau van de competitie is hoger dan ooit'. Bradl vertelde dat het nog wel enige tijd in beslag neemt om met het nieuwe materiaal te dealen.

“We zijn enorm gemotiveerd om zo snel mogelijk aan de top te komen”, aldus de Duitser. Dat is ook teammanager Ronald ten Kate. “Het nieuwe seizoen geeft veel redenen om er ons op te verheugen. We hebben een nieuwe partner, een nieuwe Fireblade en twee ongelooflijk begaafde en ervaren rijders”, zei hij.

Rotterdammer Michael van der Mark wordt dinsdag samen met de Engelsman Alex Lowes als rijdersduo van het Pata Yamaha Official World Superbiketeam gepresenteerd. Dat gebeurt in het hoofdkwartier van Yamaha in Gerno di Lesmo dat vlakbij het circuit van Monza is gehuisvest.

Waar Red Bull nieuw is bij Ten Kate Honda, is dat niet het geval met de Italiaanse chipfabrikant Pata bij Yamaha. Voor Van der Mark is de sponsor een bekende, want tot en met 2015 stond die nog op de motoren van Ten Kate Honda.