Invallen bij De Graafschap? Steen, papier, schaar!

"Ik had geen idee wat er nu precies gebeurde", lachte Bart Straalman na afloop bij Fox Sports. "Het was twijfelachtig wie er nu in moest. Eerst zei de trainer het tegen mij, maar vervolgens moest ook Lion Kaak gaan lopen."

Kusje

De Jong wilde laatstgenoemde een invalbeurt gunnen. "Ik wilde Lion brengen, omdat dat echt een jongen van de club is, eentje van de streek", aldus de coach. "Maar toen kreeg Tim Linthorst kramp en die kon echt niet verder. En dus moest Bart invallen. Daarna heb ik Lion maar een kusje gegeven, omdat ik hem graag wilde brengen, maar dat kon even niet."

Tijdens de onduidelijkheid over wie van de twee er nu het veld in moest, speelden Straalman en Kaak het spelletje 'steen, papier, schaar'. "Dat was even voor de lol, een beetje om te ouwehoeren", lachte Straalman, die in blessuretijd zelfs de 3-0 eindstand voor zijn rekening nam. "Maar we deden allebei schaar, dus daar was uiteindelijk niks uit gekomen."