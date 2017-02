De 30-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure, waardoor hij vorig jaar het gehele seizoen op gras aan zich voorbij moest laten gaan. Met een finaleplaats op de Australian Open, waarin hij eind vorige maand verloor van Roger Federer, liet Nadal zien terug te zijn.

Nadal won het toernooi van Queens in 2008 en schreef direct daarna ook Wimbledon op zijn naam. In 2010 was Nadal opnieuw de beste op Wimbledon.