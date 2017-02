Vreven heeft 'geen goed gevoel' bij opstandige Oosterwijk

"Hij reageerde zeer teleurgesteld op het feit dat hij geen basisplaats had", verduidelijkte Vreven bij Omroep Brabant.

"Hij was niet blij dat hij niet speelde. En dat is goed ook, dat hebben meer jongens. Maar bij NAC telt alleen het wij-gevoel en normen en waarden staan hier hoog in het vaandel. Ik had geen goed gevoel bij zijn reactie, die vond ik niet top en daar gaan we dinsdag over praten. Ik hoop dat dit een leermoment voor hem is."

Zonder Oosterwijk won NAC Breda met 1-0 van FC Dordrecht en klom daarmee naar de vijfde plek in de Jupiler League.