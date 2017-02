premium

Vitesse 'niet blij' met mogelijke koper

1 uur geleden Erik van Haren

De Gelredome staat te koop. Een Amerikaanse investeerder is met eigenaar Spes Bona in gesprek om het stadion van Vitesse over te nemen, bevestigt directeur Frans Gielgens. Dat is een doorn in het oog van de Arnhemse club.