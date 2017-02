premium

Roda moet enorme stap maken

41 min geleden

De nieuwe investeerder Aleksei Korotaev droomt van de Champions League, de fans van Roda JC weten wel beter. Om Europa in te gaan moeten de Limburgers eerst de strijd aangaan met de topdrie in Nederland en daarvoor is een begroting nodig die 60 tot 70 miljoen euro hoger is dan de huidige (10 miljoen) in Kerkrade.