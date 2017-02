Collega's nemen het op voor gediskwalificeerde Shapovalov

"Iedereen kon zien dat hij dit niet met opzet deed”, zei zijn teamgenoot Vasek Pospisil over de 17-jarige Shapovalov. "Dit kan ons allemaal overkomen. En voor een jongen van zeventien gedraagt Denis zich doorgaans voorbeeldig.”

Leren van onze fouten

De Braziliaanse dubbelspecialist Bruna Soares sprak zijn gediskwalificeerde collega toe via Twitter. "Dit was niet meer dan een heel vervelend ongeluk. We hebben allemaal fouten gemaakt en leren daarvan. Kop op jongen, de weg naar de top is lang.”

Shapovalov is overigens niet die eerste die is geschorst na het woest wegslaan van een bal. In 1995 werd de toen nog jonge Engelsman Tim Henman op Wimbledon van de baan gestuurd, nadat hij met een uit frustratie weggeslagen bal een ballenmeisje had geraakt.