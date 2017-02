"Ik heb afgelopen vrijdag met veel genoegen naar de concurrentie gekeken. Iedereen verloor punten. Als wij zo door blijven gaan, dan moet het wel heel gek lopen wil het nog mis gaan", nam de Haagse oefenmeester op zelfgenoegzame wijze een voorschot op deelname de play-offs om promotie en degradatie, zonder over een eventuele titel te praten.

"Maar goed we hebben nog 15 duels te gaan. Met personele problemen kan het nog spannend worden", sloot Steijn zijn vooruitblik op het duel met Jong PSV met een kleine slag om de arm af.

Ondanks het optimisme bij de trainer ging VVV-Venlo lelijk de mist in op De Hergang. Het werd 2-1 voor de thuisploeg. "We hebben het in de eerste helft weggeven, twee keer stonden we niet op te letten. Dat heeft gewoon met scherpte te maken. Daarom was ik in de rust ook wel boos, want dit had niets met tactiek te maken. Dit ging puur om de instelling."

Toch wilde Steijn in gesprek met FOX Sports niet te zwaar tillen aan het verlies. "Je weet dat je een keer tegen een nederlaag aan kunt lopen. We hebben een behoorlijke marge opgebouwd. Het was niet nodig, maar we moeten niet in paniek raken."

Een geluk bij ongeluk voor VVV was dat ook Jong Ajax onderuit. De Limburgers mochten een rivaal uit eigen provincie daarvoor danken. Fortuna Sittard boog in eigen stadion een 0-2 achterstand om in een 5-2 zege. Bij een mogelijke titel mogen de Amsterdammers volgens de regels van de KNVB niet promoveren richting de Eredivisie.