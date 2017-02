Van der Mark stralend middelpunt bij Yamaha.

Er werden maar liefst 38 rijders en –sters ten tonele gevoerd die komend seizoen met het etiket ‘official’ mogen pronken. Dat had wel tot gevolg dat de persconferentie een lange zit werd, omdat niet alleen het superbiketeam werd aangekondigd maar ook die in de enduro, motorcross en offroad actief gaan zijn.

Nog enkele weken en dan gaat voor Van der Mark zijn derde superbikeseizoen beginnen in Australië (Phillip Island), waar in de aanloop naar de eerste race ook nog wordt getest. Dat hij in de voorbereiding nog niet zijn volledige potentie heeft laten zien, was volgens hem te verklaren. “Als de uitslagen ziet van de testen in Spanje en Portugal denk je dat die tegenvallen. Dat maakt het zo lastig als je alleen naar uitslagen kijkt, maar ik heb tijdens die test enorm veel dingen getest. Er is afgelopen winter ook heel veel gebeurd binnen het team. Ik heb het idee dat we een goede stap hebben gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Toen kon Yamaha geen lange afstand met goed tempo rijden en was er een dip in de long runs. Nu gaat dat een stuk beter”, vertelde de coureur.

Hij ziet vooral achter de schermen vooruitgang, omdat het superbiketeam nu dichter bij de afdeling zit waar ook de MotoGP-machines worden klaargestoomd. De uitwisseling van knowhow moet zijn vruchten gaan afwerpen bij het Crescent-team van Paul Denning dat als Yamaha-fabrieksteam opereert.

Van de benadering van Yamaha Motor Europe om zich niet alleen op diverse terreinen op Europees en wereldniveau te manifesteren maar zich ook op de jeugd te richten, profiteren een aantal Nederlandse talenten. Robert Schotman (18) uit Dordrecht komt in de negen Europese races van de nieuwe klasse WK Supersport 300 uit met een YZF R3. Nancy van de Ven (19) uit Vlissingen gaat na haar tweede plaats in het WK Motorcross vrouwen (WMX) voor het hoogste met een YZ250F. Rick Elzinga (15) uit Zenderen komt in de EMX125 uit en Eindhovenaar Roan van de Moosdijk (16) is een troef in de EMX250 met een YZ250F GYTR. Ook zij mochten allen even in de schijnwerpers staan, maar Lowes en Van der Mark waren desondanks de blikvangers.