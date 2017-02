Gewonde umpire: 'Ik leek op Rocky toen ik van de baan kwam'

"Ik leek op Rocky Balboa toen ik van de baan kwam", keek Gabas met de nodige humor terug op het bijzonder pijnlijke incident. "De beelden zijn vrij schokkend. Je moet tijdens het seizoen wel vaker een bal ontwijken, maar in dit geval had ik geen schijn van kans. Ik heb geluk gehad dat het niet erger is. Spelers doen soms een beetje gek tegenwoordig..."

"Ik kon aan hem zien dat hij kwaad was en dat hij iets ging doen, maar ik had nooit gedacht dat hij mij zou raken. Hij had spijt en was geschrokken toen hij zijn excuses aan kwam bieden."

"Op dit moment gaat het wel goed met me. Ik ben aan de pijnstillers, maar ik heb een afspraak met een specialist als ik weer thuis ben."

Shapovalov, die niet de intentie had de umpire te raken, werd direct tot verliezer van de partij uitgeroepen en kreeg een boete van 7.000 dollar. De Canadees heeft inmiddels uitgebreid zijn excuses aangeboden.