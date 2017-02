Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Bazoer onderuit bij debuut Vfl Wolfsburg

13 min geleden

Met Riechedly Bazoer voor het eerst in de basis heeft Vfl Wolfsburg het bekertreffen bij Bayern München verloren. De Zuid-Duitsers met Arjen Robben weer in de basiself waren met 1-0 te sterk en plaatsten zich voor de kwartfinales van de DFB-Pokal. Douglas Costa nam in de 18e minuut de winnende treffer voor zijn rekening. Bazoer werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.