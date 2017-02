Voorkeur ADO voor Groenendijk

Groenendijk hield vorig seizoen Excelsior in de Eredivisie, maar vertrok vanwege verschil van inzicht tussen hem en de club. Heesen was tot het najaar assistent van Jimmy Floyd Hasselbaink bij Queens Park Rangers, maar vertrok bij de Londense club toen Hasselbaink werd ontslagen. Met Heesen als eventuele rechterhand van Groenendijk heeft de huidige assistent Ekrim Kahya zijn langste tijd gehad bij ADO.

Van As liet weten dat hij niet per se op zoek is naar een hoofdtrainer tot het einde van het seizoen, maar bij voorkeur iemand wil aantrekken voor de lange termijn. „Maar eerst moet hij ADO in de Eredivisie houden.”

De bemoeienis van Jol was de doodsteek voor Petrovic. Het is bekend dat de relatie tussen Jol en Petrovic flink gebrouilleerd is door de onenigheid rond Jol zijn overstap naar Ajax in 2009, terwijl zijn assistent achterbleef bij HSV.