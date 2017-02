’Petrovic had brok in de keel’

„Hij zei dat hij het jammer vond, dat we prettig hebben samengewerkt en haalde aan dat we dit seizoen hartstikke goed waren begonnen met elkaar”, zegt de aanvaller. „Hij heeft hier moeilijke tijden gekend. Hoewel het geen excuus is, hebben de omstandigheden binnen de club voor hem ook niet meegewerkt. Daarnaast leed hij ook nog eens door een privékwestie.”

De spelers werden overvallen door de timing van het ontslag van Petrovic, vlak voor de cruciale degradatiekraker bij Go Ahead Eagles. „Een complete verrassing was het niet, maar ik had het niet nú zien aankomen”, zegt Schaken. „Ik had het eerder na zaterdag verwacht, wanneer het in Deventer niet goed zou aflopen. Wij hadden vertrouwen in Petrovic, keken uit naar deze wedstrijd. Daar willen we drie punten pakken om weg van de onderste plekken te komen.”

Iedereen binnen de groep ziet graag een ervaren trainer komen. Een die boven de groep kan staan. „We hebben een lastige groep, dus voor Petrovic was het ook niet altijd makkelijk, al heeft hij zich daarin goed staande gehouden”, zegt Schaken. „In welk opzicht lastig? We hebben veel jonge, brutale spelers. Met af en toe een grote mond, maar dat is van deze tijd. Het is wél een heel talentvolle groep, met wat oudere jongens die de boel in het gareel moeten houden. Dat lukt niet áltijd. Maar we moeten elkaar niet afvallen en samen de eindsprint maken. Op het einde willen we zeggen dat we het met elkaar gered hebben. Over een topseizoen kun je nu nooit meer praten, maar laten we het waardig afsluiten.”