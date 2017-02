Als een van de grootste kickbokstalenten aller tijden heeft Hari echter lang niet het maximale uit zijn carrière gehaald. Zo is hij er tot zijn grote frustratie nooit in geslaagd om de prestigieuze K-1 World Grand Prix Final in Japan op zijn naam te schrijven, wat de Nederlanders Ernesto Hoost (4x), Sem Schilt (4x), Peter Aerts (3x) Remy Bonjasky (3x) en Alistair Overeem (1x) wel voor elkaar kregen.

Toen Hari medio 2012 Koen Everink ernstig mishandelde in de Amsterdam ArenA, was hij (op 27-jarige leeftijd) als kickbokser al op zijn retour. Dat kwam mede door het faillissement van de K-1-organisatie. Na de veelbesproken vechtpartij in de skybox kwam Hari nog maar mondjesmaat in actie. Alleen voor een aantal lucratieve partijen, in onder meer Grozny en Dubai, trok hij de handschoenen aan.

Afgelopen december kwam Hari voor het laatst in actie; voor het eerst sinds jaren weer tegen een opponent van formaat. In het Duitse Oberhausen, waar zijn grote populariteit eens te meer werd onderstreept, was hij niet opgewassen tegen Rico Verhoeven, de huidige Glory-kampioen in het zwaargewicht. In die beladen partij gaf de Marokkaanse Nederlander in de tweede ronde geblesseerd op vanwege een spierscheuring in zijn onderarm.

Hari liet vorige maand weten zo snel mogelijk een rematch tegen Verhoeven te willen. Hij noemde mei of juni 2017 een goed moment, maar die plannen kunnen na de uitspraak van de Hoge Raad de prullenbak in. Door zijn veroordeling zal Hari voorlopig niet terugkeren in de ring. Maar voor een definitief afscheid is het te vroeg, zeker als Hari nog een (paar) keer flink zijn zakken kan vullen.