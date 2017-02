Sportief succes voor Bergsma - op de vijf en/of tien kilometer - zou voor Clafis, de ploeg van de beschoten hoofdsponsor Bert Jonker, een flinke opsteker betekenen. Op het ijs marcheert het in de volle breedte van de ploeg al langer niet naar wens, hoewel Anema dat zelf anders ziet. "Als enige ploeg hebben we vier Nederlandse kampioenen in de gelederen. Dus we zijn best goed bezig. Bij Lotto-Jumbo is Sven de enige die twee titels heeft, de rest heeft niets.”

Met frustratie of mentale spelletjes hebben zijn terugkerende opmerkingen over Kramer volgens hem niets te maken. "Als Jorrit bij een andere ploeg had gezeten en Sven bij mij, zou ik heus geen andere dingen zeggen. Sven wil altijd de favoriet zijn en wordt graag op een voetstuk geplaatst, maar van binnen is hij vreselijk onzeker. Voor een belangrijke wedstrijd belt hij met de ijsmeester. Mensen, wat een drukte om niets. Dat ijs ligt er echt wel. Sven haalt kennelijk energie uit dat soort dingen. Wat dat betreft zijn Sven en Jorrit totaal verschillend. Maar tegelijkertijd, dat maakt hun duels ook zo boeiend.”

Lees in de premiumversie van De Telegraaf/Telesport een interview met Jorrit Bergsma.