"Jasper keepte geweldig", zei Luis Enrique over Cillessen, die alle duels mag afwerken in de Copa del Rey. "We kopen geen keepers omdat ze blond en knap zijn. Wel omdat ze goed uit de voeten kunnen in de opbouw en goed zijn in het maken van reddingen", grapte Enrique tegenover Sport over Cillessen en de Duitse keeper, Marc-André ter Stegen.

Foto: Reuters

Cillessen maakte tegen Atletico een uitstekende indruk met een aantal knappe reddingen. Kevin Gameiro slaagde er vanaf elf meter niet in om de keeper van Barça te passeren. Cillessen, toch niet bepaalde een 'penaltykiller', leek al een goed voorgevoel te hebben over die strafschop, want voordat Gameiro uithaalde, had de voormalig keeper van Ajax al een glimlach op zijn gezicht getoverd. Bekijk hier de beelden.