Enrique Cerezo, zo heet de president van Atlético, zegt in Spaanse media niets te weten van een vertrek van de aanvaller. "Ik geloof in contracten die mensen tekenen. Dat geldt ook voor Griezmann." Hij ligt nog tot de zomer van 2021 vast in de Spaanse hoofdstad.

"Iedere keer als ik Antoine zie, geef ik hem een knuffel. Hij is een geweldige speler en is erg tevreden met zijn leven hier", zo sprak Cerezo.

Dat er belangstelling voor Griezmann is, snapt de president wel. De spits is dit seizoen al goed voor 15 treffers. Daar had hij 'slechts' 31 wedstrijden voor nodig.