De Spaanse voetbalclub is ook niet akkoord met de gele kaart die Sergio Busquets van scheidsrechter Jesús Gil Manzano ontving voor het wegtrappen van de bal. Op het moment dat hij dat deed, lagen er volgens Barcelona twee ballen op het veld en schopte Busquets er daarom eentje naar de kant. Busquets is niet geschorst voor de finale.

Naast Suárez, die wel is geschorst voor de finale, deelde Manzano ook rood uit aan Sergi Roberto. Tegen die beslissing gaat Barcelona niet in beroep. De Catalanen bereikten de eindstrijd door met 1-1 gelijk te spelen. Het uitduel met Atlético had Barcelona vorige week met 2-1 gewonnen.

Suárez zei na afloop van de wedstrijd van dinsdag al te hopen dat zijn club in beroep zou gaan: "Ik lach om die tweede gele kaart. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets. Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend."