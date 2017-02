,,Ik ga niet ontkennen dat het de bedoeling van de club is om Dirk toe te voegen aan de technische staf, maar we hebben te maken met beperkte financiële middelen. We moeten heel inventief zijn’’, zei Van As, die hem naast de andere assistenten Ekrem Kahya, John Nieuwenburg en Raymond Mulder wil plaatsen en graag direct had willen presenteren. ,,Ik denk dat het goed is voor de staf om iemand met nog meer ervaring, ook in buitenland, toe te voegen. De kans dat hij komt? Dat ligt voornamelijk bij Dirk. Ik heb hem de situatie voorgeschoteld en wat we van plan zijn. Ik wil het nog net geen liefdadigheid noemen van Dirk zijn kant. Het moet voor hem als een kans worden gezien om bij een mooie club als ADO volwaardig lid van de staf te zijn.’’ Van As hoopt de onderhandelingen snel te kunnen afronden om direct met de beoogde staf het seizoen te kunnen afmaken. Heesen is oud-speler van de club (tussen 1992 en 1998) en was onder meer assistent van Jimmy Floyd Hasselbaink bij het Engelse Queens Park Rangers, waar beiden in november zijn vertrokken.