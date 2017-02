Depay debuteerde met een invalbeurt in het gewonnen duel met Olympique Marseille op 22 januari. Daarna was de oud-PSV'er twee keer basisspeler in de competitie. Beide keren werd er verloren: eerst op eigen veld van Lille, afgelopen zondag in de derby bij Saint-Étienne.

Coach Bruno Genesio geeft woensdag de voorkeur aan Mathieu Valbuena.