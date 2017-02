Milan met negen man alsnog naar winst

Gabriel Paletta verdween al voor rust met twee keer geel naar de kant. Dat was de Milan-verdediger dit seizoen al twee keer eerder overkomen. Na de pauze kon ook Juraj Kucka vertrekken na twee gele kaarten binnen zes minuten. Milan beperkte zich daarna tot verdedigen en mikte op een gelijkspel. Maar Pasalic tikte op aangeven van de Spanjaard Gerard Deulofeu in de 89e minuut binnen. Milan staat zevende in de Serie A met 40 punten uit 23 duels. Koploper Juventus, dat woensdag met 2-0 won bij Crotone, heeft er 57.