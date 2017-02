Oranje-selectie voor World Baseball Classic bekend

In de uit 28 spelers bestaande selectie zij 18 actieve profs opgenomen. Daarvan komen er vijf uit in de Major League, de hoogst haalbare profcompetitie. Dat zijn Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Didi Gregorius (New York Yankees), Jonathan Schoop (Baltimore Orioles), Andrelton Simmons (Los Angeles Angels of Anaheim) en Jurickson Profar (Texas Rangers). Van de overige profs speelden Wladimir Balentien, Rick van den Hurk, Jair Jurrjens en Shairon Martis ook verschillende seizoenen in de Major League. Balentien is al zes jaar een succesvolle en populaire speler in de Japanse profcompetitie, waarin ook Van den Hurk speelt. Yurendell de Caster speelde in 2006 in drie wedstrijden op het hoogste niveau. Negen spelers zijn actief in de Nederlandse competitie, waarvan acht werpers. Vier van de geseleceerde spelers namen ook al deel aan de voorgaande drie Classics, die plaatsvonden in 2006, 2009 en 2013. Dat zijn Rob Cordemans, De Caster, Diegomar Markwell en Tom Stuifbergen.

De ploeg staat opnieuw onder leiding van Hensley Meulens, die sinds 2010 werkzaam is als ’hitting coach’ bij San Francisco Giants, met wie hij driemaal de World Series won. In 1989 was Meulens de eerste van Curaçao afkomstige honkballer die in de Major League debuteerde toen hij uitkwam voor New York Yankees. Als international nam Meulens met Oranje ondermeer deel aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney (Australië). Vier jaar geleden leidde Meulens de honkbalploeg naar de halve finale van de vorige Wold Baseball Classic. De in Nederland geboren voormalige Major League-werper Bert Blyleven is wederom de ’pitching coach’. Blyleven gooide 22 jaar in de Majors en werd in 2011 als eerste Nederlander gekozen in de Hall of Fame.

Oranje speelt de eerste ronde van het toernooi in Seoel (Zuid-Korea). Daar opent de ploeg het evenement op 7 maart tegen het gastland, gevolgd door wedstrijden tegen Taiwan en Israël. De twee beste ploegen plaatsen zich voor de tweede ronde, die zal plaatsvinden in de Japanse hoofdstad Tokyo. Ter voorbereiding op de WBC reizen de honkballers komend weekeinde af naar het Amerikaanse Arizona voor een trainingskamp.

De selectie:

Pitchers: Tom de Blok, Rob Cordemans (beiden Amsterdam Pirates), Mike Bolsenbroek (Regensburg Legionäre, Dui), Rick van den Hurk (Fukuoka Hawks, Jap), Lars Huijer (Hoofddorp Pioniers), Jair Jurrjens (geen club), Diegomar Markwell, Loek van Mil, Orlando Yntema (allen Neptunus), Shairon Martis (Lincoln Saltdogs, VS), Jim Ploeger (HCAW), Tom Stuifbergen (DSS) en Juan Carlos Sulbaran (St. Louis Cardinals-organisatie, VS).

Catchers: Dashenko Ricardo (Lincoln Saltdogs, VS) en Shawn Zarraga (Cincinnati Reds-organisatie, VS).

Infielders: Xander Bogaerts (Boston Red Sox, VS), Yurendell de Caster (geen club), Didi Gregorius (New York Yankees, VS), Jonathan Schoop (Baltimore Orioles, VS), Sharlon Schoop (Baltimore Orioles-organisatie, VS), Andrelton Simmons (Los Angeles Angels of Anaheim, VS) en Curt Smith (Lincoln Saltdogs, VS).

Outfielders: Wladimir Balentien (Yakult Swallows, Jap), Chris Garia, Randolph Oduber (Lincoln Saltdogs, VS), Dwayne Kemp (Neptunus), Jurickson Profar (Texas Rangers, VS) en Kalian Sams (geen club).