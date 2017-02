Spelers AZ niet ingelicht over verlenging Van den Brom

„Ik heb het wel ergens gelezen, maar er is niets richting ons gecommuniceerd”, vertelde aanvoerder Ron Vlaar even later met een blik die boekdelen sprak.

Joris van Overeem: „Misschien omdat de trainer naar Frankrijk is om de wedstrijd van Lyon te analyseren. Anders zou ik het ook niet weten.”

Desondanks waren de spelers wel enthousiast over de contractverlenging van hun trainer. Ook Van Overeem, die als wisselspeler geldt en zich een paar maanden geleden nog negatief uitliet over zijn rol binnen de club.

„Ik vind het niet meer dan terecht. Hij heeft alle doelstellingen behaald en ook dit seizoen zijn we goed op weg. Wat het wil zeggen over mijn toekomst? Vorig jaar heb ik alles gespeeld onder Van den Brom. Nu even niet. Misschien is dat volgend seizoen weer anders. Ik heb mijn contract onlangs tot medio 2020 verlengd en hoef hier niet direct weg.”