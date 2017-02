BLUNDER! Wüst krijgt verkeerde medaille

Ireen Wüst, winnares van de 3000 meter, moest al even goed kijken toen ze haar gouden medaille kreeg uitgereikt. En na afloop voor de televisiecamera's werd duidelijk waar de organisatie de mist in was gegaan.

"Ik denk dat ik de medaille van Sven heb gekregen", lachte Wüst tegenover de NOS. "Gouden medaille 5000 meter mannen", zo las ze de achterzijde van het eremetaal voor.

Wüst tilde echter niet zwaar aan het bizarre misverstand van de organisatie. "Dan wisselen Sven en ik straks gewoon om", nam Wüst vast een voorschot op de overwinning van Sven Kramer.