Wüst: 'Trok het niet om er naar te kijken'

"Tijdens mijn rit was ik enigszins zenuwachtig, maar ik was nog veel zenuwachtiger toen Martina moest rijden", vertelde de Brabantse, die uiteindelijk goud won. Sablikova eindigde in 3.59,65 als tweede. Wüst: "Ik dacht eerst: ik ga fietsen en kijken. Maar toen opende Martina met een ronde van 30,2 seconden. Dat trok ik niet, dus toen ben ik de kleedkamer ingegaan waar ik geen scorebord en geen beeld had."

Over een jaar hoopt Wüst in hetzelfde stadion tijdens de Spelen in Gangneung weer op de hoogste trede te staan tijdens de 3 kilometer. "Ik heb nu sowieso een goede herinnering aan deze plek. Het zou mooi zijn als het dan weer lukt. Eerst ga ik van dit feestje genieten", aldus de winnares.