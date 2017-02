Haase redt het nét niet tegen Troicki

Haase brak Troicki in de eerste set al in de tweede game en deed dat bij 5-2 nogmaals resulterend in setwinst. In het tweede bedrijf kreeg de Hagenaar kansen bij de eerste opslaggame van zijn tegenstander, maar Troicki pakte de game om Haase vervolgens in de vijfde te breken. In de derde en beslissende set verloren beide spelers eenmaal hun opslag waarna de beslissing viel in de tiebreak: 7-3.