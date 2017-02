In een flauwe bocht verloor de viervoudig wereldkampioen de controle over de Ferrari en vloog de vangrails in. Vettel bleef ongedeerd, zijn bolide moest weggetakeld worden.

De coureurs in de Formule 1 krijgen komend seizoen te maken met grotere en bredere banden. De eerste officiële testsessie is eind deze maand op het circuit van Barcelona.