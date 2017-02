Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kampioenshorloge NAC uit 1921 te koop

31 min geleden

Toen NAC uit Breda in 1921 landskampioen werd, voor de enige keer in de clubgeschiedenis, kreeg de selectie een zakhorloge met inscriptie, een beloning van een fanatieke supporter. Bij een veilinghuis in IJlst gaat een van die horloges volgende week onder de hamer, meldt de Leeuwarder Courant.