De verwachtingen waren vooraf hooggespannen voor de wedstrijd tussen de nummers één en drie van de wereld, maar het was geen moment spannend. In de eerste leg kreeg Wright een aantal kansen om de leg uit te gooien, maar slaagde daar niet in. Van Gerwen vond de dubbel (uiteindelijk) wel en het was de opmaat naar een vrij eentonige wedstrijd.

Van Gerwen kwam geen moment in de problemen en gooide onder meer de maximale score van 170 uit. Het leek er even op dat Mighty Mike de wedstrijd met 7-0 zou winnen (de maximale score), maar wist Wright te voorkomen. Hij kwam in de slotfase nog wat terug, maar de wedstrijd was toen dus al lang gespeeld.

Van Gerwen staat na twee speeldagen op drie punten in de Premier League. Wright blijft op twee punten staan.