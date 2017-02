premium

'Ik had hem met 7-0 moeten wegpoetsen'

Michael van Gerwen won donderdag met 7-3 in de Premier League van Peter Wright. Mighty Mike was superieur en had de wedstrijd zelfs met 7-0 kunnen winnen. "Ik was op het einde minder geconcentreerd", sprak Van Gerwen bij RTL7.