"Het was duwen en trekken. Het liep niet naar wens. Maar het was vooral niet goed", sprak Van Barneveld bij RTL7. "Ik ben al anderhalve week in Engeland en heb maar weinig rust gehad. Ik denk dat dat meespeelt."

Met het puntje was Barney dus wel tevreden. "Normaal gesproken gaat mijn koppie naar beneden en heb ik zoiets van: laat maar. Nu heb ik de instelling: een punt is een punt. En 6-6 is uiteindelijk een prima resultaat."