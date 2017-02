Het is nog onduidelijk wat de Argentijnse wereldster precies gaat doen bij de wereldvoetbalbond. Men is nog zoekende naar 'de beste manier om te gaan samenwerken'. Pluisje is in ieder geval in zijn nopjes.

"Het is officieel. Eindelijk gaat een jarenlange droom van mij in vervulling", zo kondigde hij aan op Facebook. "Ik mag gaan werken aan een transparante FIFA, samen met mensen die echt van het voetbal houden. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft op weg naar deze nieuwe uitdaging."

Verrader

Eerder haalde Maradona nog hard uit naar Infantino, die van de UEFA overstapte om Sepp Blatter op te volgen bij de FIFA. "Die man is een absolute verrader. Hij bleef werken terwijl zijn baas bij de UEFA, Michel Platini, in de mangel werd genomen. Ik wil een president die niet van plan is zichzelf te verrijken. Die man steun ik.''

Van Basten

Infantino verzamelt steeds meer oud-topvoetballers om zich heen. Eerder trok hij al Marco van Basten en Zvonimir Boban aan. De voormalig bondscoach van Oranje kreeg de leiding over technologische ontwikkelingen in het voetbal, de Kroaat ging aan de slag als speciaal adviseur van de Zwitser.