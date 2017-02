De Brit won met 7-2 van Dave Chisnall en kwam zodoende - na zijn nederlaag van vorige week tegen Raymond van Barneveld - van de hatelijke nul af.

"Vorige week miste ik tegen Barney drie pijlen om een gelijkspel te forceren, maar vandaag heb ik die fouten rechtgezet", aldus Lewis, die desondanks niet bepaald euforisch was.

"Ik ben niet helemaal tevreden over mijn spel. Ik heb liever dat ik goed spel én win. Het publiek heeft veel geld betaald om goed darts te zien. Wanneer ik dan slecht speel, ben ik net zo boos als hen, maar gelukkig heb ik in ieder geval de klus geklaard", besloot Lewis in gesprek met Sky Sports.