Gio: ‘Het is te hard gegaan in de carrière van Drenthe’

"Ik heb nog met hem samengespeeld jaren terug", aldus Van Bronckhorst. "Na het EK 2007, waarin hij een fantastisch toernooi speelde, maakte hij een enorme stap naar Madrid. Kwam dat te vroeg? Ach, ik denk dat veel jongens in zijn positie die stap zouden hebben genomen. Maar achteraf is het in zijn carrière te hard gegaan. Vanaf het moment dat hij bij Real wegging is er geen stijgende lijn meer geweest. Het is moeilijk te zeggen of het anders had gemoeten. Zijn loopbaan is er in elk geval niet eentje geweest waar het langzaam omhoog ging. Het is juist heel snel gegaan.’’

Van Bronckhorst weet dat de Rotterdammer zich nu gaat toeleggen op een loopbaan in de muziek. "Of ik zijn rapnummer ken? Ik heb het nog niet beluisterd. Het staat niet in mijn Spotifylijst…’’