Nicolai Brock-Madsen tekende in de 57e minuut voor de openingstreffer. De spits trof doel nadat zijn schot via de voet van Gregor Breinburg in het NEC-doel belandde. Twintig minuten voor tijd zorgde Queensy Menig voor de 2-0. Even daarvoor had Mohamed Rayhi nog de lat geraakt voor NEC.