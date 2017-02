Groenendijk: ‘Spelers in spiegel gekeken’

Was dat nodig, in de spiegel kijken? ,,Ik ben positief verrast dat zij dat doen. Dat zij niet alleen wijzen, maar ook bij zichzelf te rade gaan. Daar begint het en dan ben je op weg een goede prof te zijn.’’ Wat kwam uit die zelfreflectie naar voren? ,,Dat houd ik tussen mij en mijn spelers. Zij moeten mij gaan vertrouwen en ik hen. Samen moeten we daarin stapje maken. ADO moet zijn eigen gezicht weer laten zien.’’ Wat is dat eigen gezicht? ,,Als je hier gespeeld hebt, dan weet je wat dat betekent en wat er verwacht wordt. Dat je elke wedstrijd en training bereid bent om de onderste steen boven te halen. Dat je tien procent meer brengt dan je tegenstander wanneer je dat shirt draagt en dat je daar trots op bent en dat uitdraagt. Dat vind ik kernwaarden voor ADO. Als je de kantjes eraf loopt, dan hoor je hier niet. Daar zijn de jongens het mee eens.’’ Een groep van nu is anders dan in jouw jaren hier als speler (1982-87). ,,Maar zo’n opvatting probeer je er wel in te krijgen. Daar ben je trainer voor en daar zijn methodes voor. Ik heb gezegd dat ik veel van de spelers ga eisen en dat het soms niet eenvoudig zal zijn. Maar in dat opzicht gaan we er kritischer naar kijken de komende maanden. Het mooie is dat je hier een hele staf eromheen hebt met een ADO-verleden. Dat helpt daarbij. Zij weten wat er leeft binnen deze club en wat de mensen hier graag zien.’’ Is er al verandering merkbaar? ,,Als het zo zijn dat ik binnen twee dagen hier de hele boel op zijn kop kon zetten, dan had ik nu misschien bij Real Madrid geweest. Maar als dat tegen Go Ahead al wat oplevert, dan zou dat geweldig zijn.’’ Groenendijk neemt captain Aaron Meijer, die op de weg terug is van zijn knieblessure, sowieso mee (Groenendijk: ‘Hij speelt een belangrijke rol in de groep’). Ook Dion Malone keert na lange tijd weer terug. Mike Havenaar zou een half uur kunnen meedoen als pinchhitter volgens de coach, die liet weten hoe dan ook met buitenspelers te zullen spelen.