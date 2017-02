FC Utrecht weer toe aan zege op topclub

FC Utrecht is in vier weken tijd de derde nummer vier, die een aanval kan lanceren op nummer drie PSV. SC Heerenveen en een zwaar gehavend AZ dolven het onderspit. In navolging van AZ mist ook FC Utrecht veel spelers. Door de blessures van Rico Strieder, Wout Brama en Sofyan Amrabat en de schorsing van Andreas Ludwig is de spoeling met name op het middenveld dun.

FC Utrecht is wel weer eens toe aan een overwinning op een topclub. Sinds de 3-1 overwinning op PSV in de kwartfinale van de KNVB-beker in februari vorig jaar, speelde FC Utrecht acht wedstrijden tegen een topdrieclub. Zes duels gingen verloren, waaronder de bekerfinale tegen Feyenoord. Tweemaal speelde het team van trainer Erik ten Hag gelijk, omdat Ajax (door de onterechte penalty in de ArenA vorig seizoen) en Feyenoord (door de late gelijkmaker van Michiel Kramer in de Galgenwaard) in de absolute slotfase nog terugkwamen. „We zijn een aantal keer ongelukkig geweest. Daarom deed me de overwinning op SC Heerenveen van vorige week zo goed, omdat we die er in de tweede helft op wilskracht uit hebben gesleept”, aldus trainer Erik ten Hag.