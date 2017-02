"k bewaar mooie herinneringen aan de jongens. Er zitten nog veel spelers uit mijn periode in het noorden. Ik vergeet ook nooit meer dat ze met z’n allen gingen klappen in de gym toen mijn vertrek naar Feyenoord bekend werd. De trainer riep me even bij zich en vertelde op de gang dat de deal rond was. Toen ik binnenkwam liet hij het aan de ’boys’ weten", aldus de Rotterdamse rots in de branding.

"Ook de supporters waren altijd geweldig voor me bij Groningen. Bij de club is mijn loopbaan echt op gang gekomen. Ik haalde er Europees voetbal en ik won de beker. Maar iedereen begreep dat Feyenoord een enorme stap omhoog was. Iedere andere speler zou die stap ook hebben willen maken."