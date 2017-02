„Maar hij had een pistool in zijn hand en hij wilde mijn auto hebben. Ik was met mijn moeder en dus zei ik, neem de auto en kom alsjeblieft niet in mijn huis”, vertelt de Braziliaan.

Het gebeurde jaren terug in São Paulo, voor de garage van zijn woonhuis. „Jullie hoeven hier in Nederland niet bang te zijn voor zulke dingen. Dat waardeer ik het meeste van alles in jullie land. In Brazilië weet je nooit zeker dat je veilig bent”, zegt de man, die bijna tien jaar in de Eredivisie speelt en bij Feyenoord is uitgegroeid tot een nieuw idool bij het legioen.

Botteghin (29), ooit begonnen bij Gremio, is in de tien seizoenen als profvoetballer in Nederland dus nooit voor iemand bang geweest. Zelfs Colin Kazim-Richards kon hem, toen hij zelf nog het shirt van Groningen droeg en in De Kuip met de Engelse Turk botste, niet de stuipen op het lijf jagen. „Nee joh, van hem was ik niet bang”, grijnst Botteghin.

Van Zlatan Ibrahimovic was hij eerder dit seizoen, tijdens de rechtstreekse confrontatie met Manchester United in de Europa League, ook niet onder de indruk. De voorstopper was in dat duel meedogenloos. Op de vraag of hij nu thuis het shirt van Zlatan bewaart, schudt Botteghin heftig het hoofd. „Zijn shirt? Hoe kom je er bij? Ik ben een Braziliaanse verdediger, ik heb als opdracht om mijn tegenstander te ’killen’, he-le-maal uit te schakelen. Je denkt toch niet dat ik dan om zijn shirt ga vragen!"