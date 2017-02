'Scoren tegen tegen Beugelsdijk is geen prestatie'

De voormalig spits van Oranje stelt in zijn column in TELESPORT dat de Deense aanvaller, die in de laatste acht competitieduels alleen tegen ADO Den Haag scoorde, af en toe gewisseld mag worden.

"Ik vraag me af of Dolberg soms conditioneel of mentaal op is. Dat kan best. Zelfs van een momentenvoetballer als hij mag je meer rendement verwachten en eisen. Meer dan scoren tegen Tommy Beugelsdijk, want dat is geen prestatie. Ze mogen bij Ajax Dolberg best wisselen of is dat niet toegestaan?"

Kieft vindt dat Bosz Mateo Cassierra wat vaker voor de leeuwen mag gooien. "Want waarvoor heb je anders iemand als Cassierra rondlopen? Toch ook een aardige spits, die wel iets bijzonders had, maar geen kans krijgt."

Lees HIER de volledige column van Wim Kieft.

Foto: Telesport