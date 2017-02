Tsonga: 'Echt schokkend voor Haase'

In 2013 in Wenen versloeg Haase Tsonga. Later dat jaar, in Madrid, waren de rollen omgekeerd. "Hij kan veel, maar is jammer genoeg niet constant genoeg", aldus Tsonga zaterdag in gesprek met TELESPORT over zijn Nederlandse collega.

"Ja, ik heb natuurlijk gehoord over het feit dat zijn coach verdacht wordt van de moord op Koen (Everink, red.), die man die er ook vaak bij was. Echt schokkend, want ik kende die beide mannen goed en maakte geregeld een praatje met ze. Hopelijk gaat het goed met Robin en kom ik hem snel weer ergens tegen.”

Huta Galung

Ook vraagt Tsonga hoe het toch is met Jesse Huta Galung. "Die is van mijn leeftijd en ik speelde bij de jeugdtoernooien heel vaak tegen hem. Is hij net gestopt? Zo oud was hij toch niet?” En dan breed lachend: "O ja, hij is van mijn leeftijd, dat zeg ik net zelf. Heel erg jong dus.”

Lees HIER de gehele Exclusief met Jo-Wilfried Tsonga, die zaterdag in TELESPORT staat.