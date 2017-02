De twee waren op de Australian Open nog dubbelpartners. Echt vruchtbaar was de samenwerking niet. Haase en Mayer vlogen er in Melbourne in de eerste ronde uit.

De tweede Nederlander, Tallon Griekspoor, neemt het in Ahoy op tegen Gilles Muller. De Luxemburger staat op de wereldranglijst op de 29e posititie. Griekspoor verving de geblesseerde Tim van Rijthoven, die van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard had gekregen.

Een andere opvallende krachtmeting is die tussen Dominic Thiem en Alexander Zverev, de nummers 8 en 21 van de wereld. Jo-Wilfried Tsonga (14) treft qualifier Stefanos Tsitsipas.