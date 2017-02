Krajicek, door captain Paul Haarhuis toch wel verrassend naar voren geschoven in het enkelspel, verloor van Aliaksandra Sasnovitsj in drie sets: 4-6 6-3 6-2.

De eerste set begon stroef voor de Nederlandse, die 3-1 achterkwam. Ze herpakte zich goed door de servicegame van haar tegenstander drie keer te breken en met 6-4 de set te winnen. De twee bedrijven daarna nam Sasnovitsj het initiatief geleidelijk aan over en besliste ze het duel in iets meer dan twee uur in haar voordeel.

Kiki Bertens krijgt nu de opdracht de stand gelijk te trekken in het tweede enkelspel. De kopvrouw van Oranje neemt het op tegen Arina Sabalenka.