De Chileen kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten in het strafschopgebied en trof met zijn inzet Hull-doelman Eldin Jakupovic. Via de goalie kwam de bal tegen de uitgestoken arm van Sanchez, waarna het leer in het doel caramboleerde.

Foto: Screenshot

De terechte protesten van de Hull-spelers ten spijt, keurde scheidsrechter Mark Clattenburg de omstreden goal goed.